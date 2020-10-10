İzmir ulaşımında HES kodu hazırlıkları başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" başlıklı genelgesi uyarınca çalışmalara başladı. İlk etapta kişiselleştirilmiş İzmirim kartların sisteme dahil edilmesi sağlanacak. Hamiline İzmirim kartların kişiselleştirilmesi ve takibi içinse özel bir yazılım programı hazırlanacak.