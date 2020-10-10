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Haberler İzmir İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

Son dakika... ’de, tüketmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan 2 kişiden daha acı haber gelirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya çıktı

10.10.2020, 13:50

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş'in (64) hayatını kaybetmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.



Hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenilirken, son yaşanan ölümlerle sayı 6'ya çıktı. Hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise tedavilerine hala devam ediliyor.

Bu arada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10 kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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