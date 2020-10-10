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'de suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

'in 4 ilçesinde 320 polis ve 177 jandarma personelinin katılımıyla organize suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 14 gözaltı

10.10.2020, 19:03

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik Tire, Bayındır, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde 50 adrese baskın düzenledi.

Polis helikopteri destekli operasyona 320 polis ve 177 jandarma personeli katıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, 64 adet 9 milimetre fişek, 49 adet 7,65 milimetre fişek, 2 adet çelik yelek, çok sayıda av tüfeği fişeği, 3 adet kumar oyuna makinası ve 60 adet boş senet ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. B.G, isimli bir şahsın ise 2017 yılında Torbalı ilçesinde işlenen bir cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi.

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