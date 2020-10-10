Kardeşlerin kavgası cinayetle son buldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Cumhur Vardar (39) ile ağabeyi Hikmet Vardar (46) dün sabah henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı. Tartışma bir anda iki kardeş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. İki kardeş, yaşanan kavgada birbirini bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşe ilk müdahalelerini yaptı. İki kardeşten Cumhur Vardar, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu kritik olan yaralı, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından evde yaralı olarak bulunan diğer kardeş Hikmet Vardar'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL