Meteoroloji'den 6 il için ciddi uyarı! İzmir'de hava nasıl olacak? 10 Ekim hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın kuzey kesimleri ile sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu açık,
KÜTAHYA °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu açık,
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı az bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Az bulutlu açık
VAN °C, 21°C
Parçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu açık,
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu açık,
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu açık,
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu açık,
Meteoroloji'den 6 il için ciddi uyarı! İzmir'de hava nasıl olacak? 10 Ekim hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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