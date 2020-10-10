Parti ilkelerine uymayan Başkan Arda’nın kendisi

Gaziemir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Halil Arda'nın kendisini onursal koordinatör ilan eden eşi Deniz Arda'nın çalışanlardan çikolata kutusu içinde para topladığı iddiasını gündeme getiren Meclis üyesi Levent Çağlarsu, hakkında başlatılan disiplin soruşturması ile ilgili konuştu.



'ÖRGÜTÜMÜN YANINDAYIM'

Böyle bir vahim iddiayı gündeme taşımanın CHP'nin ilkeleri gereği de olduğunu vurgu-layan Çağlarsu, "Ben tamamen partimin ilkeleri doğrultu-sunda hareket ettim. Asıl partinin ilkeleri doğrul-tusunda hareket etmeyen Başkan Halil Arda'nın kendisi. Soruşturma çer-çevesinde kurulan komis-yona ifade vereceğim ve bunları anlatacağım. Benim bütün eleştirilerimin temelin-de parti ilkeleri var. Ben beledi-ye başkanına biat etmedim, hep parti örgütümün yanında dur-dum" diye konuştu.



'NEREDE SÖYLEYECEKTİM KENDİSİ BİZİMLE KÜS

MECLİS toplantısında söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Çağlarsu, "Belediye başkanı benimle görüşmüyor. Grup toplantılarımıza katılmıyor. İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın öncülüğünde partili tüm meclis üyelerimizin yer aldığı Whatsapp grubundan da ayrıldı. Kendisi bizimle küs. Whatsapp'tan bile benim kişisel numaramı engellemiş. Bana bir eski belediye çalışanından gelen böylesine önemli bir konuyu nerede dile getireyim? Bunu mecburen meclis toplantısında söylemek zorunda kaldım. Zaten kendisi de kesin bir dille 'Yok böyle bir şey' demedi. Sadece 'Buna mı inanıyorsunuz?' dedi. Bu, böylesine önemli bir iddiaya verilecek cevap değil" dedi.

Erhan GÜLENÇ

Gaziemir CHP’de çikolata kutusu skandalı

Koordinatör mesaide!