Şaşkın belediye!

İzmir'de önceki gün yağan yağmur hayatı felç ederken sosyal medyaya ilginç bir görüntü düştü. "Şaka değil gerçek" başlığıyla paylaşılan söz konusu videoda Çeşme ilçesinde yağmur yağdığı sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlisinin tankerle sulama yapmaya devam ettiği görüntüler yer aldı. İlgi çeken görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, İZSU'dan vatandaşa gelen yüksek su faturalarına dikkat çekerek yapılan israfı kınadı.





İŞTE O TEPKİLER

@YUSUFCİCEK79:

Konu ile ilgili bölgeye ekipler yönlendirildi. Çimlerin üzerine şemsiye takılacak sonra sulanacak.

YİĞİT GÖKÇÖL: Su faturaları kazık şeklinde bize dönüyor nasıl olsa.

Belediyenin umurunda mı?

Bu olsa olsa tek İzmir'de olur. Şaşmamak lazım.

@GECEKUU99456579:

Adamın görevi o, sulamak hava şartları değil.

@ZONTARİCARDOO:

Aylardır kırdığı asfaltı düzeltmeyen belediyeden çalışıyoruz israfı.

@BEKTAYEİM: Görevlerini yapıyorlar, hiç düşünmeden!!!!!

@EMRE_OZDAL_: İşini her koşulda yapan belediye çalışanları!

@YOURFATHER1903:

Kutsal damacanadır o.

@VETERİNERADAY:

Ne olacak, nasıl olsa vatandaşa ödetiyorlar o boşa akan suyun parasını. 97 TL su faturamda 40 TL su bedeli, geri kalan 57 TL sorma ver parası. Haram zıkkım olsun.