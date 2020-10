Esnaf, yoldaki çalışmanın bir an önce bitmesini istiyor

Konak ilçesindeki Şükrü Saraçoğlu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır devam eden altyapı çalışması esnafı zora soktu. Çalışma nedeniyle, ortaya çıkan toz toprak, dükkanların önündeki ürünleri kullanılamaz hale getirdi. Birçok market, manav, şarküteri ve dükkanın bulunduğu caddede yürümekte zorlanan vatandaşlar, alışverişlerini rahatça yapamadı. Esnaf satışların azaldığını, dükkanlarını kapatma derecesine geldiklerini söyledi.

Mahallede yaşayan Ali Candan, "1975'ten beri buradayım. Bir dozerle ve 5 kişi çalışıyorlar. Kazı çalışmaları 2-3 ay sürüyor. Halbuki 5-10 dozerle 50 kişi yapsalar, burayı 1 haftada bitirirler. Ama bu zihniyette düşünmüyorlar. Esnaf kan ağlıyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmaları lazım. Bütün millet bu belediyeye kızıyor. Esnaf çok sinirli. Verdiği oylara bin pişman oldu. Önümüz kış, yağmur yağacak her taraf çamur olacak. Esnaf zarar edecek.





Vatandaş bu caddeden geçmiyor. Ben de geçmiyorum, evime başka caddeden gidiyorum. Biri buraya tükürürse, boğazımıza burnumuza geçer. Bu da virüs açısından tehlike yaratır" dedi.



'NE ARAÇ GİREBİLİYOR, NE İNSAN GEÇEBİLİYOR'

Esnaf Recep Akıncı ise, "Ne araç girebiliyor, ne insan geçebiliyor. Her yer çamur oluyor. Dükkanı kapatma derecesine geldik. Buna bir çözüm bulunması lazım. Yetkililer el atsın. İzmir'in göbeğinde, beton yol gibi bir yerde çektiğimiz sıkıntıya bakın. Köylerde böyle sıkıntı olmuyor. Bunun açıklamasını bir yetkili yapsın. Ekmek satamıyoruz. Tozdan topraktan insanlar gelmiyor. Pandemiden çıktık kendimizi toparlayacağız derken, 1,5 aydır bu yollar böyle. Manavın önüne araba yanaşmadığı zaman alışveriş yapamıyorlar" dedi.





Süt ve zeytin ürünleri satan Mehmet Turhan, "Rezillik çekiyoruz. Sokaktan insan geçmiyor. Zeytin satıyordum, dışarı koyamıyorum. Bir an önce bitirsinler çalışmayı. Eve ekmek götüremediğimiz zamanlar bile oluyor" diye konuştu.





Bakkal Murat Süren ise, "Her sene birileri gelip bu caddeyi kazıyor, mağdur olan biz oluyoruz. Geçen gün elektrik hattını kestiler, iki gün pos cihazım çalışmadı, telefonum çalışmadı. Siparişle de çalışıyorum. 2 gün sipariş alamadım. Toz toprak ayrı bir dert. Müşteriden oluyoruz. İçeri toz giriyor. Her taraf kirleniyor. Kapı önünü ıslatsak basan çamurla içeri giriyor. Islatmasak bu sefer tozlanıyor. Uzun vadeli bir süreç bu. Hala devam ediyor. Bir an önce toparlamalılar. Yağmur başlayacak, çamur olacak her yer. Artık bu yüzden stantlarımıza mal alıp, koymak istemiyoruz" dedi.

