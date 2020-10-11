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Haberler İzmir İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

açıklarında 3.7 büyüklüğünde

Gelen son dakika haberine göre, 'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 08:41'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.

İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

11.10.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020,09:29

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çeşme'ye 67 km uzaklıkta gerçekleşti.

Sarsıntı yerin 26.74 km altında meydana geldi.

HİSSEDENLER OLDU

Yerin 26.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hafif şekilde hissedildi.

KANDİLLİ 3,8 DEDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.

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