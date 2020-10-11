Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Çeşme'ye 67 km uzaklıkta gerçekleşti.
Sarsıntı yerin 26.74 km altında meydana geldi.
HİSSEDENLER OLDU
Yerin 26.74 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçe merkezinde de hafif şekilde hissedildi.
KANDİLLİ 3,8 DEDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.
İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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