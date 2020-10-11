İzmir'de kazada can pazarı! Kazanın etkisiyle dereye uçtular

Son dakika... Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Ulukent-Seyrek yolu üzerinde meydana geldi. Ulukent'ten müşterilerini alarak Seyrek'e doğru yola çıkan 35 SA 472 plakalı ticari taksi, Seyrek yolunun 1,5 kilometre ilerisinde tali yoldan gelen ve ana yola çıkmak isteyen 35 AKK 68 panelvan tipi araç ile çarpıştı.

Panel tipi araç, çarpışmanın etkisiyle taksiyi dereye doğru sürükledi ve iki araç da dereye uçtu. İçinde müşteri bulunan ticari taksinin devrilmesiyle kazada adeta can pazarı yaşandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, taksideki yaralıları kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi. Ticari taksideki 3 yolcu ve şoför, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahale sonrası Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Panelvan aracın şoförü hafif yaralanarak ayakta tedavi olurken, yanındaki arkadaşı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpan panelvan aracın şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA