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Haberler İzmir Okulun duvarlarını otlar kapladı!

Okulun duvarlarını otlar kapladı!

Okulun duvarlarını otlar kapladı!
Giriş Tarihi: 11.10.2020

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Çalıkuşu Hüseyin Akdağ İlkokulu duvarlarını otlar bastı. Mahalle sakinleri, "Okul binasının çevresi otlarla kaplandı. Otların içine çöpler de atılınca iyice kötü bir hal aldı. Belediyeyi aradığımızda bir birim başkasına aktarıyor, o birim başkasına derken derdimizi dahi anlatamadık. Birine zar zor bağlandık, geleceğiz dediler ama gelmediler" ifadelerini kullandı. Mahalleli, belediye görevlilerinin bir an önce okulun çevresini temizlemesini istedi.


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