İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Çalıkuşu Hüseyin Akdağ İlkokulu duvarlarını otlar bastı. Mahalle sakinleri, "Okul binasının çevresi otlarla kaplandı. Otların içine çöpler de atılınca iyice kötü bir hal aldı. Belediyeyi aradığımızda bir birim başkasına aktarıyor, o birim başkasına derken derdimizi dahi anlatamadık. Birine zar zor bağlandık, geleceğiz dediler ama gelmediler" ifadelerini kullandı. Mahalleli, belediye görevlilerinin bir an önce okulun çevresini temizlemesini istedi.
Okulun duvarlarını otlar kapladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.