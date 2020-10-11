Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığından dolayı emeklilik işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dr. Mehmet Atilla Baran'ın arkadaşı Ali Erhan Kiriş, meslektaşını anlattı. Dr. Kiriş, "Bugüne kadar yüzlerce korona virüslü hastayla görüştü. Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı" dedi.Emekliliğine 4 gün kala koronavirüse yakalanan doktor, İzmir'de yaşamını yitirdi
Son dakikaya kadar görevinin başındaydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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