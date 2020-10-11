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Haberler İzmir Son dakikaya kadar görevinin başındaydı

Son dakikaya kadar görevinin başındaydı

İzmır Alsancak Devlet Hastanesi'nde 1997 yılından beri görev yapan Dr. (59), hastanenin pandemi servisinde mücadele verirken, 26 Eylül Cumartesi günü korona virüse yakalandı. Dr. Baran, geçen perşembe günü sabahı hayatını kaybetti.

Son dakikaya kadar görevinin başındaydı
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığından dolayı emeklilik işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dr. Mehmet Atilla Baran'ın arkadaşı Ali Erhan Kiriş, meslektaşını anlattı. Dr. Kiriş, "Bugüne kadar yüzlerce korona virüslü hastayla görüştü. Son dakikaya kadar görevini çok güzel yaptı" dedi.

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