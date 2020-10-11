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Haberler İzmir Su kaçağı üç aydır devam ediyor

üç aydır devam ediyor

Su kaçağı üç aydır devam ediyor
Giriş Tarihi: 11.10.2020

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan istinat duvarının dibinde üç aydır devam eden su kaçağı, sonunda vatandaşı isyan ettirdi. İZSU'yu birçok kez aradıklarına fakat ilgilenilmediğine vurgu yapan vatandaşlar, "İstinat duvar dibinde üç aydır su kaçağı var. İZSU kaçağı bulmakta aciz. Burada kaçaktan dolayı bir sürü ot bitti. Yakında mısırları hasat edeceğiz. Bu su kaçağının bedeli vatandaşın cebinden çıkıyor. Böyle rezalet olmaz. Bir an önce sorun çözülmeli" dedi.

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