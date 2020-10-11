Tire’nin kurtuluş anıtı perişan halde

TİRE'DE Cumhuriyet Meydanı'ndaki kurtuluş anıtının bakımsızlığından şikayet eden vatandaşlar, "Tire'nin tam merkezindeki anıt unutulmuş durumda. Belediye tarafından çatlaklar onarılıp, boyandıktan sonra çevre düzenlemesi yapılmalı" dediler. Her gün önünden binlerce kişi gelip geçmesine rağmen görmezden gelinen anıtın hali yürek burkuyor. Tireliler, "Kentimizin tarihine sahip çıkalım" şeklinde konuştular.