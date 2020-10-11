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Haberler İzmir Yürek yakan detay! İzmir'de canına kıyan 16 yaşındaki genç...

Yürek yakan detay! 'de canına kıyan 16 yaşındaki genç...

'in Bornova ilçesinde, evlerinin çatısında av tüfeğiyle yaşamına son veren lise öğrencisi Ç.D.'nin (16), etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi.

Yürek yakan detay! İzmir'de canına kıyan 16 yaşındaki genç...

11.10.2020, 15:02

Son dakika... Olay, dün 22.00 sıralarında Pınarbaşı semti Ümit Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Lise öğrencisi olan Ç.D., evlerinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp, av tüfeği ile kendini vurdu. Ç.D., silah sesine koşan ailesi tarafından yerde kanlar içinde bulundu.

Ailesini ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ç.D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Derslerinde başarılı bir öğrenci olduğu belirtilen Ç.D.'nin, intihar etmeden önce ailesinden helallik istediği öğrenildi.



Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ç.D.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Ç.D.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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