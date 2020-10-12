Bitmeyen yol çalışması esnafı çileden çıkardı

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İzmir'in Şükrü Saraçoğlu Caddesi'nde bir süredir devam eden altyapı çalışması nedeniyle caddede oluşan toz ve vatandaşların yürümekte zorlanması esnafı çileden çıkardı. İşlerinin azaldığını, dükkanlarını kapatma noktasına geldiklerini söyleyen esnaf, çalışmanın bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyledi. Konak ilçesindeki Şükrü Saraçoğlu Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır devam eden altyapı çalışması esnafı bıktırdı. Çalışma nedeniyle, ortaya çıkan toz toprak, dükkanların önündeki ürünleri kullanılamaz hale getirdi.





TOZ VE MİKROP SAÇIYOR

Birçok market, manav, şarküteri ve dükkanın bulunduğu caddede yürümekte zorlanan vatandaşlar, alışverişlerini rahatça yapamıyor. Mahallede yaşayan Ali Candan, "1975'ten beri buradayım. Bir dozerle ve 5 kişi çalışıyorlar. Kazı çalışmaları 2-3 ay sürüyor. Halbuki 5-10 dozerle 50 kişiyle çalışsalar burayı 1 haftada bitirirler. Esnaf kan ağlıyor. Bütün millet belediyenin bu duyarsızlığına tepkili. Esnaf çok öfkeli. Önümüz kış, yağmur yağacak, her taraf çamur olacak. Vatandaşlar caddede yürüyemiyor. Ben de evime gitmek için daha uzun bir yolu kullanıyorum. Cadde, toz, mikrop, hastalık saçıyor" dedi.