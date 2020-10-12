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Haberler İzmir Bozuk yolda lastık patladı

Bozuk yolda lastık patladı

Bozuk yolda lastık patladı
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İzmir'in Bornova ilçesi 915 sokakta bozuk yol sebebiyle arabasının lastiği patlayan vatandaş isyan etti. Belediyenin yüzünden zarara girdiğini söyleyen Seyfi Hayıroğlu, "Her gün bozuk yollardan geçmekten bıktık. Yavaş yavaş giderken birden lastiğim patladı. Hem maddi zararımı hem de zaman kaybını kim ödeyecek? Bornova Belediyesi yolları yapmayıp ne yapıyor? Yıl olmuş 2020, biz hala çamurlu, bozuk yollarda mağdur oluyoruz. Buraya asfalt dökmelerini istiyoruz. Kenti yeniden inşa etmelerini değil. Yetkililerden bir an önce sadece şu yolu yapmalarını istiyoruz. Daha fazla mağdur olmayalım" diye konuştu.

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