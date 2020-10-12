Dikenli tele takılan ‘Hayta’ya’ 110 dikiş

İZMİR'İN Tire ilçesinde, dikenli tele takılarak ağır yaralanan 'Hayta' adlı 'Saanen' cinsi 1 yaşındaki erkek keçi saatler süren başarılı bir ameliyatla hayata döndürüldü. Keçi Hayta'ya veteriner hekim Serhan Aydın tarafından tam 110 dikiş atıldı. Gece sağ ön bacağının derisi yırtılan Hayta, saatlerce dikenli telde kaldı. Çırpındıkça yarası daha da derinleşen zavallı keçiyi sabah saatlerinde sahibi kurtardı. Çiftliğe gittiğinde yaklaşık 5 bin lira değerindeki keçinin neredeyse ölmek üzere olduğu belirten veteriner hekim Aydın, Hayvanı anestezi ile uyuttum. Kesiyi kapatarak yarayı diktim. Keçi kısa sürede sürüye katıldı" dedi.

NADİR UYSAL (ÖZEL)