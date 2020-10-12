  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Dikenli tele takılan ‘Hayta’ya’ 110 dikiş

Dikenli tele takılan ‘Hayta’ya’ 110 dikiş

Dikenli tele takılan ‘Hayta’ya’ 110 dikiş
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İZMİR'İN Tire ilçesinde, dikenli tele takılarak ağır yaralanan 'Hayta' adlı 'Saanen' cinsi 1 yaşındaki erkek keçi saatler süren başarılı bir ameliyatla hayata döndürüldü. Keçi Hayta'ya veteriner hekim Serhan Aydın tarafından tam 110 dikiş atıldı. Gece sağ ön bacağının derisi yırtılan Hayta, saatlerce dikenli telde kaldı. Çırpındıkça yarası daha da derinleşen zavallı keçiyi sabah saatlerinde sahibi kurtardı. Çiftliğe gittiğinde yaklaşık 5 bin lira değerindeki keçinin neredeyse ölmek üzere olduğu belirten veteriner hekim Aydın, Hayvanı anestezi ile uyuttum. Kesiyi kapatarak yarayı diktim. Keçi kısa sürede sürüye katıldı" dedi.

NADİR UYSAL (ÖZEL)

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dikenli tele takılan ‘Hayta’ya’ 110 dikiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA