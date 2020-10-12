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Haberler İzmir Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

'de, bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

12.10.2020, 09:36

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde, saat 07.00 sıralarında, bir kişi, bir erkeğin bankta harekeretsiz yattığını fark etti. Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, ileri yaşta olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

DHA

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