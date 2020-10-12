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Haberler İzmir İZBAN'da skandal görüntüler! Maske yok, şarkı söyleyip sigara içtiler...

'da skandal görüntüler! Maske yok, şarkı söyleyip sigara içtiler...

Son dakika... 'da şarkı söyleyip, sigara içtiler 'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

İZBAN'da skandal görüntüler! Maske yok, şarkı söyleyip sigara içtiler...

12.10.2020, 08:38

Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti.

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor.

Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

DHA

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