İzmir ve Ege'de çocukların okul sevinci! Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı

Toplam 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

KÖY OKULUNDA EĞİTİM

Taşımalı eğitimin yapıldığı Torbalı ilçesine bağlı kırsaldaki Çapak İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenler ve görevlilerce karşıladı.

Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, yapılan uyarılar sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara geçti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında velilerin ise okula girişine izin verilmedi.

Uzun aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Tuana Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay sonra yeniden okulla buluşmanın sevincini yaşadığını belirterek, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediğini dile getirdi.

8. sınıf öğrencisi Ahmet Günay ise okula yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu ifade ederek 7 aylık süreyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

DENİZLİ

Denizli'de, sabah saatlerinden itibaren velileriyle öğrenim gördüğü okullara gelen öğrenciler, burada okul görevlilerince karşılandı.

Arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Kent genelinde 90 bin 200 öğrenci okula başladı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacağı belirtildi.

AYDIN

Aydın'da sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler okullara aileleri tarafından getirildi.

Tekrar okula gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, burada görevliler tarafından karşılandı.

Öğrenciler, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınıflara yönlendirildi.

Kent genelinde 65 bin 639 öğrenci okula başladı.

MANİSA

Manisa'da sabah saatlerinde trafikte servis araçları nedeniyle yoğunluk gözlendi. Öğrenciler okula girişlerde ateşleri ölçülerek okullara alındı.

Kent genelinde 135 bin 326 öğrenci, yüz yüze eğitim ikinci aşamada okula başladı.

UŞAK

Uşak'ta aileleriyle okula gelen öğrenciler, maske ve ateş kontrolleri yapılarak okullara alındı.

Görevliler tarafından kapıda karşılanan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sınıflarına yönlendirildi.

Çocuklarını getiren aileler ise okullara alınmadı. Kapı önlerinde de kalabalık oluşturmaması konusunda görevliler tarafından sık sık uyarıldı.

Öte yandan kent genelinde 22 bin 504 öğrenci okula başladı.