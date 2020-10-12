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İzmir'de acı ölüm! Taksideyken fenalaştı

İzmir’de müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Han’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

12.10.2020, 17:05