  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ekim Pazartesi!

'de elektrik kesintisi 12 Ekim Pazartesi!

'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ekim Pazartesi!

12.10.2020, 08:49

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ekim Pazartesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA