İzmir'de elektrik kesintisi 12 Ekim Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanması bekleniyor. İşte 12 ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...