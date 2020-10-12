Kanserle mücadeleye ilmek ilmek destek

İZMİR'DE, beynindeki tümöre karşı pes etmeyen 16 yaşındaki Ceylin Kubalı, iyileşme sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen kanser tedavisi gören çocuklar için çanta, bileklik ve el işi ürünleri hazırlıyor. Ceylin Kubalı'nın sattığı ürünlerden elde ettiği gelir, İzmir Hasta Çocuk Evleri'nin destek verdiği kanser hastası çocuklar için harcanıyor. Ceylin Kubalı, "Hastayken pozitif olmak çok zor biliyorum ama tek başına kanser değil aslında, umutsuzluk öldürüyor. O nedenle her zaman umudu korumak gerekiyor" dedi.