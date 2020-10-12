  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kanserle mücadeleye ilmek ilmek destek

Kanserle mücadeleye ilmek ilmek destek

Kanserle mücadeleye ilmek ilmek destek
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İZMİR'DE, beynindeki tümöre karşı pes etmeyen 16 yaşındaki Ceylin Kubalı, iyileşme sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen kanser tedavisi gören çocuklar için çanta, bileklik ve el işi ürünleri hazırlıyor. Ceylin Kubalı'nın sattığı ürünlerden elde ettiği gelir, İzmir Hasta Çocuk Evleri'nin destek verdiği kanser hastası çocuklar için harcanıyor. Ceylin Kubalı, "Hastayken pozitif olmak çok zor biliyorum ama tek başına kanser değil aslında, umutsuzluk öldürüyor. O nedenle her zaman umudu korumak gerekiyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kanserle mücadeleye ilmek ilmek destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA