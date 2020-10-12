Köpekleri besliyorlar diye saldırıya uğradılar

İZMİR'İN Tire ilçesinde spor salonu işleten iki kadın, sokak köpeklerine mama verdikleri için komşuları tarafından darp edildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Turgut Özal Bulvarı üzerinde spor salonu işleten Zeynep Aydın (33) ve Gizem Ay (26) iş yerlerinin önünde bulunan sokak hayvanlarına mama verirken, hayvanları beslemelerine kızıp kendileriyle sık sık tartışan komşuları M.T.'nin kızı H.T. tarafından darp edildi. "Biz sporcu olduğumuz kendisine karşılık vermedik. Ancak şikayetçi olduk. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diyen Aydın ve Ay, hayvanlara bir kap yemek ve bir kap suyun çok görülmemesi gerektiğini söyledi.