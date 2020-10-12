Matruşka bebekten uyuşturucu çıktı

AYDIN'DA polis ekipleri, durumundan şüphe ettikleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada matruşka bebek içerisine saklanmış 2 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde yapılan denetimler sırasında bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mesudiye Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında ise yarım kilo esrar, 23 gram metanfetamin 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet uzun namlulu av tüfeği ele geçirildi. Evde bulunan Mustafa K. ile Suat A.'nın 14 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kazım YÖRÜKCE