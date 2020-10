Menderes’te iki buçuk milyon liralık operasyon!

İzmir'in Menderes İlçesi Tarım Kredi Kooperatifi'nde, aralarında bir müdürün de bulunduğu 1'i kadın 11 şüpheli, 2 milyon 500 bin TL'yi zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirdi.

2017-2018 KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler iddiaya göre, ilçe Tarım Kredi Kooperatifi'nde 2017-2018 yıllarında, aralarında kooperatif müdürü E. K., yönetim kurulu başkanı A. Ç., mühendis H. C.L. ve personelin de bulunduğu 11 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, görevi kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik" suçu işleyerek, 2 milyon 500 bin TL'yi zimmetlerine geçirdiklerini tespit etti.



'HER ŞEY YOLUNDA' DİYE BAĞIRDILAR

KOORDİNELİ çalışma yürüten jandarma ekipleri, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Ilçe Tarım Kredi Kooperatif Müdürü E. K., Yönetim Kurulu Başkanı A. Ç., mühendis H. C.L., A. Ö., H.R.,D. R. , F. A.,Z.B.,E.Ç.,

A.M., ve M. K.'yı yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye götürülürken, zanlıların bazı yakınlarının "Her şey yolunda. Dik dur" diye bağırdığı dikkat çekti.

Fatih ŞENDİL