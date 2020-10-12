Panelvan taksiye çarptı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde tali yolda hızla giden panelvan tipi araçla, içinde müşteri bulunan ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. İki aracın dereye uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için yoğun mücadele verdi. Ticari taksideki 3 yolcu ve şoför, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahale sonrası Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Panelvan aracın şoförü hafif yaralanarak ayakta tedavi olurken, yanındaki arkadaşı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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