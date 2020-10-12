  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Panelvan taksiye çarptı

Panelvan taksiye çarptı

Panelvan taksiye çarptı
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İZMİR'İN Menemen ilçesinde tali yolda hızla giden panelvan tipi araçla, içinde müşteri bulunan ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. İki aracın dereye uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için yoğun mücadele verdi. Ticari taksideki 3 yolcu ve şoför, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahale sonrası Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Panelvan aracın şoförü hafif yaralanarak ayakta tedavi olurken, yanındaki arkadaşı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Panelvan taksiye çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA