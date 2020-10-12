Tek hayali çocuk doktoru olmak

İzmir'de kanser tedavisi sırasında ilik bulunması için kampanyalar düzenlenen, yürüyüşler yapılan ve sonunda Almanya'daki bir donörden bulunan ilikle o dönemde 8 yaşında yaşama tutunan Melis Akbaş, kanseri tamamen yendi. Şu anda 15 yaşında olan ve LGS sınavlarına hazırlanan Melis Akbaş, en büyük hayalinin doktor olup, çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şifa dağıtmak olduğunu söyledi.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

MELİS Akbaş'a henüz 4.5 yaşındayken kanser teşhisi kondu. 2.5 yıl süren tedavinin ardından tek kurtuluş yolu ilik nakliydi. Akbaş için dünyadaki bütün ilik bankaları teker teker tarandı. Türkiye'de kampanyalar başlatıldı, herkes iliğini bağışlamak için sıraya girdi. 8 yaşındayken uygun ilik bulunup nakledilince herkes rahat bir nefes aldı. Bu süreçte kendisine en büyük desteği Yeni Asır'ın verdiğini ve asla yalnız bırakmadığını belirten Melisa Akbaş "Çığlığımızı Yeni Asır sayesinde duyurduk. Bu yüzden Yeni Asır gazetesinin ve o dönem haberi yapan ağabeyin bende emeği çoktur" dedi.

FATİH ŞENDİL