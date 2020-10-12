  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Tek hayali çocuk doktoru olmak

Tek hayali çocuk doktoru olmak

Tek hayali çocuk doktoru olmak
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İzmir'de kanser tedavisi sırasında ilik bulunması için kampanyalar düzenlenen, yürüyüşler yapılan ve sonunda Almanya'daki bir donörden bulunan ilikle o dönemde 8 yaşında yaşama tutunan Melis Akbaş, kanseri tamamen yendi. Şu anda 15 yaşında olan ve LGS sınavlarına hazırlanan Melis Akbaş, en büyük hayalinin doktor olup, çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklara şifa dağıtmak olduğunu söyledi.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR
MELİS Akbaş'a henüz 4.5 yaşındayken kanser teşhisi kondu. 2.5 yıl süren tedavinin ardından tek kurtuluş yolu ilik nakliydi. Akbaş için dünyadaki bütün ilik bankaları teker teker tarandı. Türkiye'de kampanyalar başlatıldı, herkes iliğini bağışlamak için sıraya girdi. 8 yaşındayken uygun ilik bulunup nakledilince herkes rahat bir nefes aldı. Bu süreçte kendisine en büyük desteği Yeni Asır'ın verdiğini ve asla yalnız bırakmadığını belirten Melisa Akbaş "Çığlığımızı Yeni Asır sayesinde duyurduk. Bu yüzden Yeni Asır gazetesinin ve o dönem haberi yapan ağabeyin bende emeği çoktur" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek hayali çocuk doktoru olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA