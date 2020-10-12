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Haberler İzmir Telefon direği tehlike saçıyor

Telefon direği tehlike saçıyor

Telefon direği tehlike saçıyor
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Ordu Bulvarı 6185 sokakta bulunan telefon direğinin devrilmek üzere olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöp konteynırlarının arasında kalan direğin her an devrilebileceğine dikkat çeken mahalleliler, "Elektrik hattı olan bir direğin bu biçimde durması korkutuyor. Çocuklarımızın kullandığı yol üzerindeki bu direk bir düşse, ölümle dahi sonuçlanabilir. Yetkilileri aradık defalarca ama ilgilenen olmadı. Önümüz kış, yağışlar da başlayacak. Bir an önce bu tehlikenin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yetkililerin harekete geçmesi için illa bir kaza mı olması gerekiyor? En kısa sürede çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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