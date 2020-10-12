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Haberler İzmir Uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı

Uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı

Uçmakta zorlanan peçeli baykuş korumaya alındı
Giriş Tarihi: 12.10.2020

İZMİR'DE, uçmakta zorlanan bayağı peçeli baykuş, Karabağlar Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre sakinleri tarafından bulunan bayağı peçeli baykuşun tedavisine başlandı. Kuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ekibine teslim edileceği kaydedildi.

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