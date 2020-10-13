  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince intihara kalkıştı

Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince intihara kalkıştı

'in Konak ilçesinde, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen T.Y.S. (36), polis tarafından gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkıp, intihara kalkıştı. Annesinin olay yerine çağırılmasıyla eylemine son veren T.Y.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince intihara kalkıştı

13.10.2020, 08:57

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen T.Y.S.'nin (36) adresini tespit edip, operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak isteyince pencereye çıktı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtilamine karşın ağağıya branda açarak önlem aldı. T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı.

Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince intihara kalkıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA