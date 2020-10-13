Cezaevi firarisi gözaltına alınmak isteyince intihara kalkıştı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Polis ekipleri, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen T.Y.S.'nin (36) adresini tespit edip, operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden T.Y.S., gözaltına alınmak isteyince pencereye çıktı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S.'nin atlama ihtilamine karşın ağağıya branda açarak önlem aldı. T.Y.S., annesinin olay yerine çağırılmasıyla birlikte eylemini sonlandırdı.



Bu arada, T.Y.S.'nin evinde 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

DHA