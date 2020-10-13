CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafı mağdur etti!

CEYLAN TORLAK / SABAH

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; sokak yenileme çalışmasındaki ihmalkarlığı nedeniyle esnafları mağdur etti. Kemeraltı'ndaki sokak yenileme çalışmasında bir binanın çatısı yağmur nedeniyle göçtü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihi Kemeraltı'nda bulunan 848. Sokak'ta sokak yenileme çalışması başlattı. Ancak çalışmalardaki ihmalkarlık nedeniyle bir binanın çatısının çökmesi nedeniyle iki dükkanı su bastı.

BELEDİYE 1 AY GEÇMESİNE RAĞMEN ÇATIYI YENİLEMEDİ

İki katlı binanın üst katı sanat galerisi olarak kullanılırken, alt katı ise lokanta olarak hizmet veriyordu. CHP'li belediye sokak yenileme gerekçesiyle binanın çatısını söktü, aradan 1 ay geçmesine rağmen çatıyı yenilemedi.

Bugün yağan yağmurda ise çatının tamamen çökmesi nedeniyle sanat galerisi ve lokantayı su bastı. Sanat galerisi ve lokanta kullanılamaz hale geldi.

Esnaflar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek, "Bir aydır çatıyı yapmadılar. Belediye müracaat ettik ama yine de yapmadılar. Bugün yağan yağmurla çatı çöktü ve dükkanların su bastı" dedi.