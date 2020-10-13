Kaza, saat 03.30'da Yüzbaşı İbrahim Caddesi'nda yaşandı. Cengiz D.(24) idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde refüje çarparak parçalandı. Yere savrulan Cengiz D. ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin tedavisi sürüyor.
İkiye ayrılan motorda iki kişi ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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