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Haberler İzmir İkiye ayrılan motorda iki kişi ağır yaralandı

İkiye ayrılan motorda iki kişi ağır yaralandı

Bayraklı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet orta refüje çarptı. Motosikletin ikiye ayrıldığı korkunç kazada sürücü ve arkasında oturan kişi yere savruldu.

İkiye ayrılan motorda iki kişi ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Kaza, saat 03.30'da Yüzbaşı İbrahim Caddesi'nda yaşandı. Cengiz D.(24) idaresindeki 35 ARD 344 plakalı motosiklet, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde refüje çarparak parçalandı. Yere savrulan Cengiz D. ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın ağır yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

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