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Haberler İzmir İzmir'de ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

'de ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

Bergama'da aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü.

İzmir'de ağaçlar ve elektrik direği yola devrildi

İHA

13.10.2020, 18:12

İzmir'de öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanağa bırakınca cadde ve sokaklar göle döndü. Bergama Zağnos Mahallesi'nde de aşırı yağış ve fırtına, ağaçları ve elektrik direğini yerinden söktü. Yolu kaplayan ağaçlar ve elektrik direği, ekipler tarafından kaldırılmaya çalışılıyor.


İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'de sağanak yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

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