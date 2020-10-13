İzmir'de husumetli gruplar arasında silahlı kavga

Olay, 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun sokakta karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda, Yusuf Ö. (39) göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, Yusuf Ö. arkadaşları tarafından 09 BG 218 plakalı hafif ticari araçla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ameliyata alınan Yusuf Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.