Kurban sayısı 33’e çıktı

İzmir'de, sahte rakı tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisi ise devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesinde dün sahte alkol tükettiği iddia edilen 72 yaşındaki Orhan Korkmaz, rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde ise, metil alkol zehirlenmesinden dolayı 7 kişi hastaneye başvurdu. 4 kişi hayata gözlerini yumdu. Mehmet Görgülüler (47), Engin Dokuyucu (35), İsa Tez (47) ve Hüseyin Bayıldır (37) tedavi gördükleri hastanede yaşamlarını yitirdiler.

MUĞLA BODRUM'A SIÇRADI

Ülke genelinde sahte alkolden yaşanan ölümler sonucu toplam sayı 33'e çıktı. İzmir'in ardından Mersin'de de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Kırıkkale'de zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile 66 yaşındaki Semran Başkurt kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti. İstanbul'da da sahte alkol can aldı. Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aydın'da sahte alkol tüketen 57 yaşındaki Orhan Öztürk ise, evinde ölü bulundu.





'YASA DIŞI ALKOL ÜRETENLER CİNAYETTEN YARGILANSIN'

İZMİR'DE 5 yıl önce sahte rakıdan 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve tutuklanarak 37 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Habib Bombay, Yeni Asır'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merdiven altı sahte rakı üretiminde, etil alkol bulamayanların bile bile metil alkol kullandığını söyleyen Bombay, "Bu merdiven altında üretim yapanlar yanlarında diplomalı kimyager bile çalıştırıyorlar" dedi.

'İŞİN BAŞINDA KUŞÇU VAR'

5 yıl önce işlettiği markette ele geçirilen sahte rakıları, kendisinin de içtiğini söyleyen Bombay, "11 kişinin ölümü ile yargılanıyorum. Ama bazı ölenlerin rakıdan ölmediği belgelendi ve kararları çıktı" dedi. Kendisine aldığı rakılardan arkadaşlarına da verdiği için satıcı konumunda olduğunu ve asla satmadığını iddia eden Bombay, "Bu işin merkezi Buca. Kuşçu lakabı ile bilinen kişi İzmir'in sahte rakı piyasasını elinde tutuyor. Gerçek adı bilinmiyor. Bu metil alkolü bilerek koyanlar var. Bu kişiler en ağır cezayı alarak cinayetle yargılanmalı" şeklinde konuştu.



IZMİR VALİSİ KÖSGER: DENETİMLER SIKLASACAK

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Güvenlik güçlerinin sahte alkol üretimi yapan yerlere baskın düzenlediğini belirten Vali Köşger, "Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, içki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemeleri, bu ihtiyaçları kurumsal mekanlardan temin etmeleri gerekiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Fatih ŞENDİL

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