'Martı' scooter kullanıcıları kendi hijyen önlemlerini alıyor

İzmir'de birçok kişi tarafından kısa mesafe ulaşım aracı olarak kullanılan martı scooterlar, koronavirüs salgını döneminde kullanım açısından soru işaretleri yaratıyor. Gün içinde elden ele geçen scooterlar, hijyen konusunda önlem alınmasını gerektiriyor. Uzmanlar, scooterlar kullanıldıktan sonra herhangi bir yere bırakıldığı için kullanıcıların kendi önlemlerini almaları gerektiğini söylerken, vatandaşlar kullanırken tedirgin olduklarını ve dezenfektan kullandıklarını anlattı.



'VATANDAŞLAR KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALI'

Martı scooterların yarattığı risklerden bahseden Uzman Dr. Ülkümen Rodoplu, "Martılar hayatımızın içine aynı martı kuşları gibi girmesine rağmen, bugünlerde bazı riskler oluşturuyor. Ulaşım için iyi bir alternatif ama kullanılırken mutlaka dikkat edilmesi gereken konular var. Kullanıcı, ondan önce martıyı kullanan kişinin koronavirüs geçiriyor olabileceğini düşünmeli. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, hastalığı geçirenlerin yüzde 40'ı farkında değil. Türkiye'de de 400 bin insan koronavirüs pozitif olduğunun farkında olmayabilir. Martıyı kullanacak olan kişi, ondan önce martıyı kullanan kişinin öksürmüş olabileceğini, eliyle martının tutacaklarına dokunmuş olabileceğini düşünerek hareket etmeli. Bazen arkasına bir arkadaşını, bir yakınını alarak martıya binenler oluyor. İki kişi binenler, martıda sosyal mesafeyi koruyamayacağından, o kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadığından emin olmalı. Tek başına binmelerini öneriyoruz. Martıya binmeden önce temas edilecek olan yerler, dezenfektanla veya kolonyayla temizlenmeli. Mutlaka martıların dezenfeksiyonu yapılıyordur. Ama yine de vatandaşlar kendi önlemlerini almaya devam etmeli" dedi.



YETERİ KADAR ÖNLEM ALINMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Vatandaşlardan Nurullah Ayaz, "Ben martı kullanmaya çekiniyorum. Kullanırsam, kendimce önlem alırım. Dezenfektan taşıyorum yanımda, onunla temizlerim. Kullanacağım süre içinde de eldiven takarım. Kullanmayı bıraktıktan sonra da eldiveni çöpe atarım. Martıların takibi zor olduğu için, temizlenmesi de zor oluyordur. Onunla ilgili özel görevliler olmalı. Kullanıcılar da kendi sağlıkları için ekstra dikkat etmeli" diye konuştu.



Cem Uğurer ise, "Martılar bence yeterince dezenfekte edilmiyor. Çünkü ben alıyorum, biniyorum, belki ben koronavirüs taşıyıcısıyım. Sonra başka biri daha ona biniyor. Gerekli önlemlerin alınması gerekir. İnsanlar önce kendi sağlıklarını sonra başkalarının sağlığını düşünmeli. Alırken ve bıraktıktan sonra dezenfektanla tutacakları temizleyebilirler" dedi.





Kordon'da martı süren Sıla Hançer de, "Çok iyi temizlenmiyor olabilir. Ama yine de biniyoruz. Çünkü ihtiyacımız oluyor. Her bindiğimizde temizlenmesi gerekiyor. İndikten sonra ben elimi yıkayıp, dezenfektan sürüyorum" şeklinde konuştu.



Martıların pilini değiştirmeye geldiklerinde aynı zamanda dezenfekte edilmesi gerektiğini aktaran Efe Büyükkol, "Biz kendi hijyenimize dikkat ediyoruz. Herkes bireysel önlemini almalı. Martılara küçük bir dezenfektan şişesi koyulabilir, onu sürekli değiştirebilirler" dedi.



Martıya binerken eline eldiven taktığını söyleyen Soner Özen, "Eldivensiz kullananları uyarmak gerekiyor. Martılar özellikle bu pandemi döneminde sık sık dezenfekte edilmeli. İnsanlar dikkatli kullanmalı" diye konuştu.

DHA