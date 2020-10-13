Oyun bağımlılığı ölüme sürükledi

İzmir Buca'da 11 yaşındaki E.Ş. iddiaya göre ailesinin bilgisayar oyununa kısıtlama getirdiği için yaşanan tartışmanın ardından, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, 5. kattaki evlerinin altında bulundu. Beşinci kattaki evlerinden beton zemine düşen talihsiz E.Ş. olay yerinde yaşamını yitirirken, anne ve baba sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, küçük çocuğun içine kapanık olduğu ve herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Akıl almaz ölüm olayı Buca 279/1 sokak Yeşilbağlar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre anne A.Ş. kendisine verilen zamanın dolmasına rağmen bilgisayar oyununa devam eden E.Ş.'ye okulların açılması ve derslerin olması sebebi ile kısıtlama getirdi.

KORKUNÇ MANZARA

Anne A.Ş. bilgisayarın fişini alıp odadan çıktı. Bu duruma içerleyen ve bir süre annesi ile tartışan E,Ş. odasında oturmaya devam etti. Tartışmadan bir süre sonra odaya giren A.Ş. oğlunu göremeyince büyük panik yaşadı. Açık pencereden aşağıya baktığında gördüğü manzara ise korkunçtu. Oğlu beton zeminde hareketsiz yatıyordu. Olay yerine çağırılan polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, küçük E.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

TALİHSİZ çocuğun odasının penceresinden kaza ile mi düştüğü yoksa olayın bir özkıyım mı olduğu, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yakınları sinir krizi geçiren anne ve babayı sakinleştirmekte güçlük çekti.

Fatih ŞENDİL