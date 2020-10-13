Yalanın itirafı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte Seferihisar'daki 22 dönüm zeytinliğe "İşleme tesisi ve bakıcı evi yapacağız" diye izin alıp inşa ettikleri havuzlu villayla ilgili tarihi bir itirafta bulundu. Yeni Asır konuyu gündemde tutmayı sürdürürken, Başkan Tunç Soyer'den dün itiraf gibi bir açıklama geldi. Katıldığı bir TV programında konuyla ilgili soruyu cevaplandıran Soyer, Seferihisar'daki tatil köylerini devrettikten sonra emekliliklerini geçirecek bir yer arayışına girdiklerini anlattı. "O arada çocuklarımızla beraber gelecekte nerede nasıl yaşayacağımızı müzakere ettik" diyen Soyer, "Dedik ne yaparız? Bir kere Seferihisar'dan ayrılmak istemiyoruz. Zeytin, tarım, toprak bunlara zaten aşığız. Hepimiz dedik ki, bir zeytinlik alalım ve o zeytinlikte yaşayalım. Onun için de arayışa başladık. Eşim sonunda Seferihisar'ın Ulamış köyünün tepesinde 22 dönüm bir zeytinlik arazi buldu" diye konuştu.

"NASIL OLUR ARAŞTIRDIK"

Zeytinliklerde nasıl bir yapılaşmanın mümkün olduğunu araştırdıklarını ifade ederek adeta 'işi kılıfına uydurma formülü" aradıklarını itiraf eden Soyer, "Bir zeytin işleme tesisi yapabiliyoruz 216 metrekare. 75 metrekare bir yaşam alanı ve ayrıca bir sulama havuzu yapmaya imkan veriyor" dedi. Zaten bölgedeki tüm konutlarda aynısı olduğunu söyleyerek yaptığı işi meşru göstermeye çalışan Soyer, "Yolu olmayan elektriği olmayan bir arazi burası ve biz orada o inşaatı yaptık. Daha doğrusu eşim sağolsun hep ilgilendi. Biz güneş enerjisi koyduk onla elektrik alıyoruz şu anda" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Soyer'in villasının bulunduğu alanın özniteliği hala 'zeytinlik' olarak görünüyor.

MARKA ADI 'KOCAKARI'

75 metrekare yaşam alanı yaptıklarını anlatan Soyer, hala inşaatına başlamadıkları sıkma ve işleme tesisini ise ileride yapacaklarını iddia etti. Orada emekli olduktan sonra eşi Neptün Soyer'in zeytinyağı yapacağını anlatan Soyer, "Hatta markasını bile buldu. Kocakarı zeytinyağı diye. Böyle bir hayalimiz var, yarın bunu yapacağız" dedi. Havuzun yanındaki alanın ise barbekü alanı olmadığını savunan Tunç Soyer, bunun bir köy fırını olduğu iddiasında bulundu. Burasıyla ilgili yapılan haberlere çok üzüldüklerini ifade eden Soyer, "Çocuklarımız da üzülüyor biz de üzülüyoruz. Yakınlarımız üzülüyor. Ama bizim üzülmemizden daha vahim bir şey var. Onu söylemeye çalışıyorum, hakikaten bu memleketi ileriye taşıyacak olan gençlerin siyasete yakın durması lazım. Siyasete girmek için teşvik edilmesi lazım. Nasıl teşvik edeceksiniz?" açıklamasını yaptı.





YAPILAN KAÇAKLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

BAŞKAN Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar Ulamış'taki zeytinliği 2018 yılında satın aldı. Çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne buraya zeytin işleme tesisi kurma talebiyle başvurdu ancak 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında bir villa ve 'sulama havuzu' adı altında 'yüzme havuzu' kondurdu. Bu süreçte Yeni Asır olayı ortaya çıkardı. Villada projeye aykırı bir şekilde terasın alt kısmının kapatılarak binaya dahil edildiği tespit edildi. Ayrıca havuzun bitişiğinde projede yer almayan 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine kaçak barbekü ve dinlenme alanı için para cezası kesilirken, çiftin burayı eski haline getirmemesi halinde bunun belediye eli ile yaptırılacağı belirtildi.





YAPILAN KAÇAKLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

BAŞKAN Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar Ulamış'taki zeytinliği 2018 yılında satın aldı. Çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne buraya zeytin işleme tesisi kurma talebiyle başvurdu ancak 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' adı altında bir villa ve 'sulama havuzu' adı altında 'yüzme havuzu' kondurdu. Bu süreçte Yeni Asır olayı ortaya çıkardı. Villada projeye aykırı bir şekilde terasın alt kısmının kapatılarak binaya dahil edildiği tespit edildi. Ayrıca havuzun bitişiğinde projede yer almayan 75 metrekarelik barbekü ve dinlenme alanı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine kaçak barbekü ve dinlenme alanı için para cezası kesilirken, çiftin burayı eski haline getirmemesi halinde bunun belediye eli ile yaptırılacağı belirtildi.

Erhan GÜLENÇ

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