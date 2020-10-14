3 gündür arabada aranan yılan sonunda bulundu!

İtfaiyenin aldığı yılanın, doğaya bırakılacağı bildirildi. Otomobil sahibi Koray Fırıncıoğulları, "Bursa'da komşularımız arabamıza yılan girdiğini söyledi. Biz görmediğimiz için inanmadık. Sonraki gün İzmir'e yola çıktık. Yolda sileceğin yanından kafasını çıkartıp bize baktığını gördüm. Hayvan severim fakat ilk defa yılan gördüğüm için ürktüm. Sağa çektik ve çıkmasını bekledik. Fakat geri kaçtı. Yola devam ettik, Karacabey'de itfaiye gittik, bulamadılar. Akhisar'a gelmeden camın kenarından yeniden çıktı ve tırmanmaya başladı. Kaçmasın diye durmadım, yukarı çıkmasını bekledim. Bizi görünce yine kaputun altına girdi. 5 dakika sonra arabada motor uyarısı geldi. İzmir'e gelince arabaya ilaç sıktım gider diye. Ama yine çare olmadı. Babam bugün Torbalı'ya gitti, orada işi vardı. Torbalı'da sanayide aracın altını açtılar, yılanı orada buldular. İtfaiye de oradaydı. 3 gündür arabada yaşıyordu yılan. Vals kablolarını koparmış sanırım. En sonunda çıkarmayı başardılar. Yılandan tiksinirim. Görünce panik yaptım" dedi.

ŞOK YAŞADILAR

Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları ise, yılan çıkarıldığı için çok mutlu olduğunu, yaşadığı şok nedeniyle heyecandan titrediğini söyledi.







