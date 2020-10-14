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Haberler İzmir Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

'in Bayraklı ilçesinde, sürdüğü bisiklete direğe çarparak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İHA

14.10.2020, 08:36

Edinilen bilgiye göre olay 2 Ekim günü Muhittin Erener Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bisiklet süren G.E.'nin bisikleti yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Hızla yolda giden bisiklet bir elektrik direğine çarparak durabildi. Bu esnada başını direğe vuran çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. G.E.'yi gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak G.E.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan G.E., 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. G.E.'nin ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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