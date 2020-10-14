Bisikletle direğe çarpan çocuk, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay 2 Ekim günü Muhittin Erener Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bisiklet süren G.E.'nin bisikleti yokuş aşağı giderken frenleri tutmadı. Hızla yolda giden bisiklet bir elektrik direğine çarparak durabildi. Bu esnada başını direğe vuran çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı. G.E.'yi gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak G.E.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.



YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan G.E., 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. G.E.'nin ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.