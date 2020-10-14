  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

'in Konak ilçesinde dün silahlı kavgada yaralanan (39), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Öztürk'ün yanındaki arkadaşı S.Ç., ifadesinde maskeli 3 kişinin para ve cep telefonlarını istediğini, olumsuz yanıt verince de çıkan kavgada şüphelilerin Öztürk'ü göğsünden vurduğunu, kendisini de kolundan bıçakladığını söylediği belirtildi.

Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü

14.10.2020, 08:43

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1212 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Yusuf Öztürk (39) göğsünden tabancayla vurulurken, S.Ç. (31) ise kolundan bıçaklandı. Yaralılar, kendi araçlarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Öztürk, ameliyat edildi.



'MASKELİ 3 KİŞİ ETRAFIMIZI SARDI'
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, S.Ç.'nin ifadesine başvurdu. S.Ç. ifadesinde Yusuf Öztürk ile birlikte kız arkadaşıyla buluşmaya gittiğini, bu sırada maskeli 3 kişinin etrafını sarıp, cep telefonu ve paralarını istediklerini, karşı koymaları üzerine de şüphelilerden birinin Öztürk'e yakın mesafeden ateş ettiğini söyledi. S.Ç., olay sırasında bir kişinin de kendisini kolundan bıçakladığını belirtti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yaralılardan Yusuf Öztürk, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

İzmir'de husumetli gruplar arasında silahlı kavga

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA