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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ekim Çarşamba!

'de elektrik kesintisi Çarşamba!

'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Arıza veya çalışma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çarşam detaylarını paylaştı.Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ekim Çarşamba!

14.10.2020, 09:07

'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte Çarşamba yaşanacak ilçeler...

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