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İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ekim Çarşamba!

İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Arıza veya çalışma nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik 14 Ekim Çarşam İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı.Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İşte detaylar...