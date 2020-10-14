İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 14 Ekim Çarşamba İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 14 Ekim Çarşamba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.