İzmir'de yağmur sularına kapılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İzmir'de dün gök gürültülü sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yağmur sularına düşen tiyatro oyuncusu Yelena Shekalyova ise, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Yaşadıklarını anlatan Shekalyova, "Saat 16.00'da evden çıkıp provaya gidecektim. Yağmurdan dolayı biraz erken çıktım. Su basmış. Kaydım. 2 metrelik bir dalga üstüme geldi. Kendimi denizde, denizin altında sandım. Yaklaşık 10 dakika sular altında kaldım. Bana çevredeki esnaf yardımcı oldu. Sulardan kurtuldum, kalktım ve eve dönmek istedim. Her taraftan dalgalar gelmeye devam ediyordu. Her yerim çamur oldu. İlk eve gittiğimde canım acımıyordu ama zaman geçtikçe dizlerimde, dirseklerim ve bileklerimde ağrı hissetmeye başladım. İyi ki başımı vurmadım. Her sene burada bu sorunu yaşıyoruz. Yokuştan su hızla iniyor. Başka yokuşlar da olmasına rağmen özellikle burada hep aynı sorun var. Hayvanlar da çok korkuyor. Kaçışmaya başlıyor. Umarım bu durum düzelir" diye konuştu.

