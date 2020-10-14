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Haberler İzmir Pencereye çıkarak intihar etmek istedi

Pencereye çıkarak etmek istedi

Pencereye çıkarak intihar etmek istedi
Giriş Tarihi: 14.10.2020

İZMIR Konak'ta cezaevi firarisi olan T.Y.S. (36), gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Annesinin olay yerine gelmesiyle eylemine son veren T.Y.S'yi polis gözaltına aldı. Olay önceki akşam 19.00'da Kılıç Reis mahallesinde bir binanın 5'inci katında yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen T.Y.S, polislerin gelmesi üzerine intihara kalkıştı.

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