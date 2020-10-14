Pencereye çıkarak intihar etmek istedi

İZMIR Konak'ta cezaevi firarisi olan T.Y.S. (36), gözaltına alınmak isteyince pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Annesinin olay yerine gelmesiyle eylemine son veren T.Y.S'yi polis gözaltına aldı. Olay önceki akşam 19.00'da Kılıç Reis mahallesinde bir binanın 5'inci katında yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen T.Y.S, polislerin gelmesi üzerine intihara kalkıştı.