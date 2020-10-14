Sahte alkol can almaya devam ediyor: 45 ölü

İzmir'de başlayan ve günler içinde birçok şehirde görülen sahte alkol sebepli ölümler, her geçen gün artmaya devam ediyor. Sahte içki tükettikten sonra zehirlenme şüphesiyle 8 ilde hastanelere başvuran 13 kişi daha hayatını kaybetti. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta 9 Ekim'den bu yana sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi.



İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 19

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran A.Y. (54) ve Ahmet Karayiğit'in (58) ardından dün akşam saatlerinde de Engin Demirçal (53) , tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, önceki geceden bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti. Aşkın, 10 ayda 60 ton kaçak alkol ele geçirdiklerini belirtti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki akşam saatlerinde Çiğli'de düzenlediği operasyonda, etil alkolün dağıtılmasında kilit isim olduğu belirtilen H.G.'yi gözaltına aldı. H.G.'ye ait depo ve aracında yapılan aramalarda ise 5 ton etil alkol ele geçirildi. Son 1 haftada İzmir'de 32 adrese baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki el koydu. Gözaltına alınan ölüm tacirlerinin ilk verilere göre dezenfektasyon içine konulan metil alkol kullandıkları öğrenildi.



8 İLDE 45 CAN KAYBI

Mersin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, İstanbul'da 6 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 7'ye çıktı. Trabzon ve Zonguldakta'da birer kişi kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Artan ölümler sonrasında metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 ilde ölenlerin sayısı 45'e çıkmış oldu.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR

MERSİN'DEKİ sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de de jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 1975 litre kaçak alkol ve malzemeye el konuldu. Adana'da iki farklı noktaya düzenlenen operasyonlarda 618 litre sahte içki, 1360 litre etil alkol bulundu, 2 kişi yakalandı. Malatya ve Alanya'da da 449 litre sahte içki ve 60 litre etil alkole el konulan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL

İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

Bodrum'da da can alan kaçak alkolün İzmir’de üretildiği ortaya çıktı