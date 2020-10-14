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Yarım saatte Venedik

Sağanak yağışın öğleden sonra fırtınayla birlikte etkisini gösterdiği ’de yollar yine dere olup aktı, ev ve işyerlerini su bastı, rögarlar tıkandı, yağmura yakalananlar sığınacak yer aradı, araçlar yollarda kaldı. En büyük çileyi ise yine esnaflar çekti...

Yarım saatte Venedik
Giriş Tarihi: 14.10.2020

İzmir'de dün öğleden sonra fırtınayla başlayan sağanak, yine bilindik görüntülere yol açtı. Yarım saat aralıksız süren sağanakla birlikte sokaklar göle döndü, araçlar yolda kaldı, rögarlar tıkandı, ev ve işyerlerini su bastı. Olumsuz manzara kentin altyapı eksiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Bayraklı Sevgiyolu, Kemeraltı Çarşısı ve Kıbrıs Şehitleri esnafı, dükkanlarının suyla dolmasına engel olamadı. Esnaf ve vatandaşlar uzun süre kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Kıbrıs Şehitleri esnafı, Talatpaşa'da yola yapılan eğimin su baskınlarının daha yoğun yaşanmasına yol açtığını dile getirerek önlem alınmasını istedi.

ÇOCUKLAR YÜZÜYOR
Birden bastıran ve aralıklarla süren sağanak, ilginç enstantaneler ortaya çıkardı. Yollarda biriken suda yüzmeye çalışan ve oynayan çocuklar, kaçışan ve sığınacak bir saçak altı arayan vatandaşlar göze çarptı. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de bir grup Suriyeli çocuğun üstlerini çıkararak yağmurda oynaması dikkat çekti. Bayraklı'da ise toprak kayması sonucu üzerine bahçe duvarı yıkılan bir otomobil hurdaya döndü.

UYARIDA BULUNDU
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası beklenen yağmur saat 16.00 itibariyle kenti etkisi altına aldı. Akşam saatlerine kadar aralıklı olarak etkisini gösteren sağanak yağışların bugün de süreceğine dikkati çeken meteoroloji yetkilileri, vatandaşları önlem almaları için uyardı.


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