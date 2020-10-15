  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

Son dakika... 'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, alt geçitte beton sütunlara çarptı. Kazada şoförü yaralandı.

Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı

15.10.2020, 08:30

Son dakika... Kaza, saat 04.30 sıralarında Balçova-Konak istikameti Karantina alt geçidinde meydana geldi.

Yusuf K. (36) yönetimindeki 35 SE 323 plakalı belediye otobüsü, alt geçitte sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton sütunlara çarptı. Kazada, yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Yusuf K. yaralanırken, beton sütunlarda da hasar oluştu.



İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Yusuf K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belediye otobüsü alt geçitte beton sütuna çarptı; sürücü yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA