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Haberler İzmir Beni görenler işi bırakıp gidiyordu

Beni görenler işi bırakıp gidiyordu

Beni görenler işi bırakıp gidiyordu
Giriş Tarihi: 15.10.2020

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki, halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikası, Torbalı ilçesine taşındı. Torbalı'da çalıştığı kurşun fabrikasında kurşun zehirlenmesi sonucu bacaklarını kullanamaz hale gelip, koltuk değnekleriyle yaşamak zorunda kalan işçi Suat Akbal (39), hukuk mücadelesi başlattı. Sorumlular hakkında açtığı dava yaklaşık 2 yıldır süren Akbal, "Beni bu halde görenler işi bırakıyordu" dedi.

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